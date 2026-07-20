La FGE detiene a hombre por agresión sexual contra menor en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) y de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa cumplimentaron una orden de aprehensión contra Mario Alberto “N”, de 37 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de violación en perjuicio de una víctima menor de edad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que se le imputan ocurrieron durante junio de 2025 en el municipio de Culiacán.

Tras las labores de investigación y localización, los agentes lograron ejecutar el mandato judicial y detener al imputado, quien posteriormente fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

Será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de Mario Alberto “N” conforme al desarrollo del proceso penal.