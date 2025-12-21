La guerra alcanza a Escuinapa: balaceras irrumpen la mañana y roban la paz en la ciudad

CULIACÁN._ La guerra se siente en Escuinapa. La mañana de este domingo, los disparos han estado en el casco urbano, donde a diferencia de otros municipios, esta situación no se había dado.

En algunos hogares aún las personas estaban durmiendo cuando el sonido de las balas se escuchó y los despertó en busca de sobrevivir.

“Mami, tengo miedo”, expresa una niña, mientras se le pide mantenerse tirada sobre el piso.

La ciudad no está acostumbrada a este tipo de hechos, los niños aún no normalizan una situación y una guerra de la que son ajenos.