La guerra alcanza a Escuinapa: balaceras irrumpen la mañana y roban la paz en la ciudad

CULIACÁN._ La guerra se siente en Escuinapa. La mañana de este domingo, los disparos han estado en el casco urbano, donde a diferencia de otros municipios, esta situación no se había dado.
En algunos hogares aún las personas estaban durmiendo cuando el sonido de las balas se escuchó y los despertó en busca de sobrevivir.
“Mami, tengo miedo”, expresa una niña, mientras se le pide mantenerse tirada sobre el piso.
La ciudad no está acostumbrada a este tipo de hechos, los niños aún no normalizan una situación y una guerra de la que son ajenos.
Ha sido un domingo difícil, un inicio triste, el sonido de las balas y las armas de alto poder no están lejos, no están en la sierra, están aquí, llegaron y en menos de una semana, con dos eventos de alto impacto, están robando la paz de los escuinapenses.
Los reportes en redes sociales señalan enfrentamientos desde Paredones hasta las Fuentes, así como bloqueos carreteros.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa alertó, a través de redes sociales, que se reportó un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic y “un evento de seguridad en Escuinapa”, el cual ya es atendido por el Grupo Interinstitucional en este municipio.
“Se pide a la población estar atenta, evitar circular por la zona y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en despliegue operativo”, agregó.