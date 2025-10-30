La Marina rescata a 28 menores trasladados ilegalmente en una embarcación frente a Topolobampo

TOPOLOBAMPO. _ La Secretaría de Marina (Semar) rescató este jueves 30 de octubre a 28 menores de edad que presuntamente eran trasladados de manera ilegal en una embarcación sin ruta declarada, en aguas cercanas al puerto de Topolobampo, municipio de Ahome.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo ocurrió durante un operativo de patrullaje marítimo, cuando personal naval detectó una embarcación con movimientos irregulares y sin registro en la bitácora de navegación. Al interceptarla, los marinos localizaron a bordo a los menores en condiciones que apuntan a un traslado fuera de la ley.

Aunque no se ha precisado el punto exacto de la intercepción ni la identidad de los menores, se confirmó que la nave fue asegurada y trasladada al puerto de Topolobampo, donde personal del Sistema DIF brindará atención médica y psicológica a los rescatados.

Fuentes extraoficiales informaron que una unidad tipo Defender zarpó desde Topolobampo para realizar la inspección. La embarcación fue detectada cuando ingresaba a aguas sinaloenses sin autorización ni itinerario declarado.

Sobre el origen de los menores, las versiones son contradictorias. Algunos reportes indican que podrían ser originarios del sur del país y que eran trasladados a Sinaloa con fines laborales; otros señalan que serían menores sinaloenses con destino al sur bajo circunstancias similares.

Hasta el momento, la Semar y las fiscalías no han confirmado la identidad de los responsables ni si el caso estuviese vinculado con redes de tráfico de personas. Se espera que, una vez que la embarcación arribe al puerto, se determine si la investigación quedará en manos de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía General de la República (FGR).

Autoridades federales y estatales mantienen coordinación para avanzar en las primeras diligencias y esclarecer si existe participación de grupos delictivos en este hecho.