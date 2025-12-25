La Navidad en Escuinapa amanece con detonación de explosivos

ESCUINAPA._ El inicio de la Navidad en Escuinapa ha tenido una mañana difícil con la repetición de detonaciones de explosivos, lo cual ha generado alarma entre la población.
“Estamos abriendo los regalos cuando la bomba se sintió, los niños corrieron asustados a abrazarnos”, dijo un vecino del Centro.
La última semana ha sido una en la que la gente ha sentido más la inseguridad, señalan, y en la que el luto no permitió a dos familias disfrutar de la Noche Buena.
Los ciudadanos han reportado los hechos en las redes sociales, pero no ha habido más información, pues de parte de las autoridades no han explicado qué es lo que ha pasado.
Lo que se notó en esta ocasión fue la estela de humo que han dejado las explosiones, en una zona cercana a la Colonia Pueblo Nuevo.
Durante la reunión de la Noche Buena, en esta ocasión se percibió que las familias optaron por permanecer en sus casas, a diferencia de temporadas anteriores en las que el bullicio permanecía en las calles.