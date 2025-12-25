La Navidad en Escuinapa amanece con detonación de explosivos

ESCUINAPA._ El inicio de la Navidad en Escuinapa ha tenido una mañana difícil con la repetición de detonaciones de explosivos, lo cual ha generado alarma entre la población.

“Estamos abriendo los regalos cuando la bomba se sintió, los niños corrieron asustados a abrazarnos”, dijo un vecino del Centro.

La última semana ha sido una en la que la gente ha sentido más la inseguridad, señalan, y en la que el luto no permitió a dos familias disfrutar de la Noche Buena.