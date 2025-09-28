La SSP Sinaloa informa sobre el deceso de un reo en el penal de Mazatlán

Mazatlán._ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, sobre el fallecimiento de un reo en el penal de Mazatlán.

La publicación fue emitida a las 18:45 horas de este domingo, en la cuenta oficial de la dependencia: Seguridad Pública Sinaloa de la red social X.

En el aviso, la dependencia informa que personal de la Dirección del Penal informó sobre el deceso de un reo a causa de un probable suicidio.