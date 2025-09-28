La SSP Sinaloa informa sobre el deceso de un reo en el penal de Mazatlán

Mazatlán._ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, sobre el fallecimiento de un reo en el penal de Mazatlán.
La publicación fue emitida a las 18:45 horas de este domingo, en la cuenta oficial de la dependencia: Seguridad Pública Sinaloa de la red social X.
En el aviso, la dependencia informa que personal de la Dirección del Penal informó sobre el deceso de un reo a causa de un probable suicidio.
La #SSPSinaloa informa que, este 28 de septiembre de 2025, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, reportó el presunto suicidio de una persona privada de la libertad. Las autoridades penitenciarias ya dieron vista a la Fiscalía General del Estado y se tomó contacto con los familiares para brindarles el apoyo y asesoría legal correspondientes.
Personal de la Fiscalía General del Estado se trasladaron al Centro Penitenciario en mención, para el levantamiento de evidencias y abrir la carpeta de investigación del caso.