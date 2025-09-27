Lamenta SSP Sinaloa muerte del policía Jesús Wenceslao en enfrentamiento en Culiacán

CULIACÁN._ El fallecimiento de Jesús Wenceslao Ávila Juárez, elemento de la Policía Estatal Preventiva que perdió la vida tras un enfrentamiento a tiros en el sector La Conquista en Culiacán, fue lamentado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De 34 años de edad y originario de Navolato, Jesús Wenceslao fue uno de los elementos que protagonizó una confrontación contra civiles armados la mañana de este sábado 27 de septiembre entre el bulevar Conquistadores y la avenida La Nueva España, en el sector antes mencionado.

En el lugar fueron detenidos dos gatilleros, uno de ellos quedando herido de bala y a quien se le brindó atención médica. También hubo aseguramiento de armas, equipo táctico y un vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al punto para estabilizar al policía que había resultado herido luego de recibir algunos de los disparos.

El equipo de rescate lo transportó en una ambulancia hacia un centro médico, sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, Jesús Wenceslao perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

La SSPE compartió un comunicado en redes sociales para lamentar el deceso del agente estatal y se unió a la pena de su familia, amigos y compañeros.

“Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, expresó en el escrito.

Con la muerte de Jesús Wenceslao, ya son 52 elementos policíacos los que han sido privados de la vida en la entidad durante más del año de la crisis de seguridad que surgió a partir de la pugna interna del Cártel de Sinaloa.