$!Lamenta UAS asesinato de estudiante de la FCA en inmediaciones de CU en Culiacán

CULIACÁN. _ La Universidad Autónoma de Sinaloa lamentó los hechos de violencia registrados en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en Culiacán, donde fue privado de la vida un estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración este miércoles.

A través de un comunicado, la Institución confirmó el deceso y expresó su solidaridad con familiares y comunidad universitaria. “Ante este doloroso acontecimiento, expresamos nuestra más sincera solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros de clase y docentes”, señala el documento.

La UAS informó que de manera inmediata fueron activados los protocolos de atención y acompañamiento institucional, dando puntual seguimiento al caso ante las autoridades correspondientes. En el posicionamiento, la Universidad condenó enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida y que impida a las y los ciudadanos ejercer con libertad derechos fundamentales como el acceso a la educación pública en espacios seguros.