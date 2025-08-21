$!Lanzan Alerta Amber en busca de Abel Tadeo, de 2 años de edad

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber para la búsqueda y localización de Abel Tadeo “N”, un niño de 2 años de edad que fue reportado como desaparecido desde el pasado 21 de junio en Culiacán.
De acuerdo con la ficha oficial, el menor fue visto por última vez en el fraccionamiento Loma Bonita, en compañía de su madre, y desde entonces no se tienen más datos sobre su paradero.
Abel Tadeo mide 75 centímetros, tiene complexión delgada, tez morena clara, cabello semilargo, lacio y castaño oscuro, así como ojos grandes color café oscuro. Al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que portaba.
La autoridad estatal considera que la integridad del niño pudiera encontrarse en riesgo, ya que se teme que sea víctima de la comisión de un delito.
Se pide a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a su localización, se comunique a los teléfonos de Alerta Amber Sinaloa: 800 890 9092 y 667 715 5588.