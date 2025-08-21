$!Lanzan Alerta Amber en busca de Abel Tadeo, de 2 años de edad

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber para la búsqueda y localización de Abel Tadeo “N”, un niño de 2 años de edad que fue reportado como desaparecido desde el pasado 21 de junio en Culiacán.

De acuerdo con la ficha oficial, el menor fue visto por última vez en el fraccionamiento Loma Bonita, en compañía de su madre, y desde entonces no se tienen más datos sobre su paradero.