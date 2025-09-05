$!Lanzan artefacto explosivo a patrulla de la Policía Municipal de Mazatlán

MAZATLÁN._ La explosión de un artefacto artesanal lanzado contra una patrulla de la Policía Municipal, alertó la noche de este viernes a los vecinos del fraccionamiento Esmeralda.

El ataque se registró a las 21:15 horas en el cruce de la avenida Toledo Corro y la calle Pascual Orozco.

La patrulla se encontraba estacionada afuera de una caseta de policía, la cual presuntamente estaba vacía, y también trascendió que la unidad estaba fuera de servicio.