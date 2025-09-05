$!Lanzan artefacto explosivo a patrulla de la Policía Municipal de Mazatlán

MAZATLÁN._ La explosión de un artefacto artesanal lanzado contra una patrulla de la Policía Municipal, alertó la noche de este viernes a los vecinos del fraccionamiento Esmeralda.
El ataque se registró a las 21:15 horas en el cruce de la avenida Toledo Corro y la calle Pascual Orozco.
La patrulla se encontraba estacionada afuera de una caseta de policía, la cual presuntamente estaba vacía, y también trascendió que la unidad estaba fuera de servicio.
Los elementos del sector se encontraban patrullando a tan solo unas cuadras y al regresar a su base atacaron con extintores el fuego que generó la explosión en el vehículo.
Una de las viviendas aledañas resultó con cristales dañados en una de sus ventanas; sin embargo, tras la explosión no se reportan personas lesionadas.
Este es el segundo ataque contra patrullas de la corporación en las últimas semanas, ya que apenas el jueves 28 de agosto se registró otro en la colonia Flores Magón, que también causó solo daños materiales a la patrulla.