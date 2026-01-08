Seguridad
Violencia

Lanzan artefacto explosivo a vivienda en la colonia Flores Magón, en Mazatlán

La explosión ocurrió la noche de este jueves en el cruce de Jazmín y De las Rosas; no se reportaron personas lesionadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/01/2026 20:33
08/01/2026 20:33

MAZATLÁN._ Un artefacto explosivo fue lanzado al interior de una casa ubicada en la colonia Flores Magón este jueves.

La explosión se reportó a las autoridades a las 19:30 horas, en la esquina de las calles Jazmín y De las Rosas.

Se presume que hombres a bordo de un vehículo arrojaron el artefacto al interior de la mencionada vivienda y detonó en cuestión de segundos.

Personal de los cuerpos de auxilio y elementos de todas las corporaciones arribaron al lugar de la explosión, donde solo encontraron daños materiales causados por la onda expansiva y no se reportan personas lesionadas.

Policías de Investigación, municipales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como efectivos del Ejército, acordonaron la zona del ataque.

El resguardo policial se mantuvo hasta la llegada del Ministerio Público Federal que se hará cargo del peritaje.

