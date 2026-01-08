$!Lanzan artefacto explosivo a vivienda en la colonia Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un artefacto explosivo fue lanzado al interior de una casa ubicada en la colonia Flores Magón este jueves. La explosión se reportó a las autoridades a las 19:30 horas, en la esquina de las calles Jazmín y De las Rosas.

Se presume que hombres a bordo de un vehículo arrojaron el artefacto al interior de la mencionada vivienda y detonó en cuestión de segundos. Personal de los cuerpos de auxilio y elementos de todas las corporaciones arribaron al lugar de la explosión, donde solo encontraron daños materiales causados por la onda expansiva y no se reportan personas lesionadas.