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Violencia

Lanzan artefacto explosivo al interior de una vivienda en Terranova, en Mazatlán

El estallido dejó una mujer lesionada y provocó daños en el portón, una puerta y ventanas del inmueble
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/10/2026 20:36
23/10/2026 20:36

MAZATLÁN._ Una mujer herida por esquirlas de cristal y cuantiosos daños materiales en una vivienda del Fraccionamiento Terranova, ocasionó un artefacto explosivo lanzado al interior del inmueble.

El reporte del estallido se emitió a las 19:15 horas de este viernes 23 de obtubre, indicando un domicilio sobre la Avenida Maple, casi esquina con Ontario.

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De acuerdo a versiones de testigos, hombres descendieron de un vehículo, rompieron un cristal del portón principal de la casa y lanzaron el artefacto al interior de la cochera.

La onda expansiva desprendió una sección del portón metálico y causó daños considerables en la puerta y unas ventanas.

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Tras el estallido se solicitó la presencia de bomberos y de las autoridades.

Elementos del Ejército, Marina y policías municipales acordonaron el área, mientras Bomberos Mazatlán y personal de Protección Civil inspeccionaron la zona para evaluar los daños.

Además, Bomberos Veteranos atendieron a una mujer que presentó heridas por esquirlas de cristal tras el hecho.

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