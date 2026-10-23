$!Lanzan artefacto explosivo al interior de una vivienda en Terranova, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer herida por esquirlas de cristal y cuantiosos daños materiales en una vivienda del Fraccionamiento Terranova, ocasionó un artefacto explosivo lanzado al interior del inmueble. El reporte del estallido se emitió a las 19:15 horas de este viernes 23 de obtubre, indicando un domicilio sobre la Avenida Maple, casi esquina con Ontario.

De acuerdo a versiones de testigos, hombres descendieron de un vehículo, rompieron un cristal del portón principal de la casa y lanzaron el artefacto al interior de la cochera. La onda expansiva desprendió una sección del portón metálico y causó daños considerables en la puerta y unas ventanas.