$!Lanzan artefacto explosivo contra vivienda en la 20 de Noviembre, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El estallido de un artefacto explosivo de fabricación artesanal, lanzado contra una vivienda, causó daños materiales en la fachada y alteró la tranquilidad de vecinos de la Colonia 20 de Noviembre durante la noche del viernes.
El fuerte estruendo movilizó a autoridades de los tres órdenes de gobierno a las 22:15 horas, indicando una casa ubicada sobre la Calle Nayarit, casi esquina con la Avenida Galaxia.
Vecinos del lugar relataron que los alteró el ruido y no se percataron de quién o quiénes cometieron tal acto.
Policías municipales, elementos del Ejército, Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se despegaron en la zona para implementar un cordón de seguridad durante las diligencias de ley.
Tras el estallido no se reportaron personas lesionadas.