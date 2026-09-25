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Violencia

Lanzan artefacto explosivo contra vivienda en la 20 de Noviembre, en Mazatlán

El estallido ocurrió la noche del viernes en la Calle Nayarit y causó inquietud entre los vecinos de la zona; no hubo personas lesionadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/09/2026 23:57
25/09/2026 23:57

MAZATLÁN._ El estallido de un artefacto explosivo de fabricación artesanal, lanzado contra una vivienda, causó daños materiales en la fachada y alteró la tranquilidad de vecinos de la Colonia 20 de Noviembre durante la noche del viernes.

El fuerte estruendo movilizó a autoridades de los tres órdenes de gobierno a las 22:15 horas, indicando una casa ubicada sobre la Calle Nayarit, casi esquina con la Avenida Galaxia.

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Vecinos del lugar relataron que los alteró el ruido y no se percataron de quién o quiénes cometieron tal acto.

Policías municipales, elementos del Ejército, Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se despegaron en la zona para implementar un cordón de seguridad durante las diligencias de ley.

Tras el estallido no se reportaron personas lesionadas.

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