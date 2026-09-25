$!Lanzan artefacto explosivo contra vivienda en la 20 de Noviembre, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El estallido de un artefacto explosivo de fabricación artesanal, lanzado contra una vivienda, causó daños materiales en la fachada y alteró la tranquilidad de vecinos de la Colonia 20 de Noviembre durante la noche del viernes.

El fuerte estruendo movilizó a autoridades de los tres órdenes de gobierno a las 22:15 horas, indicando una casa ubicada sobre la Calle Nayarit, casi esquina con la Avenida Galaxia.