$!Lanzan artefacto explosivo contra vivienda en la Colonia Nuevo Milenio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un artefacto explosivo fue lanzado contra una vivienda de la Colonia Nuevo Milenio durante la noche del miércoles 5 de agosto.
El reporte de la explosión se registró a las 23:00 horas en la Calle Coyotitán.
De acuerdo a testigos, hombres a bordo de motocicletas lanzaron el artefacto explosivo de fabricación artesanal, el cual estalló y las esquirlas dañaron la fachada y autos estacionados frente a la casa habitación.
Autoridades reportaron que no hubo personas heridas tras el fuerte estallido, sin embargo, se trata del segundo hecho violento registrado en la misma colonia en menos de 15 días.
A las 23:00 horas del jueves 23 de julio se registró un ataque armado contra la fachada de una casa en la Calle Veranos, a solo una cuadra del ataque de este miércoles.