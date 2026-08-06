$!Lanzan artefacto explosivo contra vivienda en la Colonia Nuevo Milenio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un artefacto explosivo fue lanzado contra una vivienda de la Colonia Nuevo Milenio durante la noche del miércoles 5 de agosto.

El reporte de la explosión se registró a las 23:00 horas en la Calle Coyotitán.

De acuerdo a testigos, hombres a bordo de motocicletas lanzaron el artefacto explosivo de fabricación artesanal, el cual estalló y las esquirlas dañaron la fachada y autos estacionados frente a la casa habitación.