$!Lanzan artefacto explosivo dentro de vivienda en la Colosio Sí, en Mazatlán; no reportan heridos

MAZATLÁN._ Una fuerte explosión rompió con la tranquilidad de los habitantes de la colonia Colosio Sí, tras el estallido de un artefacto explosivo lanzado intencionalmente al interior de una vivienda.

El reporte del estallido se emitió a las 17:00 horas, indicando la calle Sonora casi esquina con la avenida Francisco González Bocanegra.

Según versiones en el lugar, hombres armados que descendieron de un vehículo lanzaron un artefacto al interior de una casa a través de la ventana y segundos después se escuchó un fuerte estallido.

La zona fue acordonada por elementos del Ejército, Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta la llegada del personal pericial especializado en este tipo de actos.

Tras el ataque solo se reconocieron afectaciones a la vivienda y no hubo reporte de personas lesionadas.