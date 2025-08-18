Seguridad
Explosivo artesanal

Lanzan bomba molotov contra vivienda en Culiacán; no hubo heridos

Un domicilio en la colonia Renato Vega Amador fue atacado con una bomba molotov y rociado con gasolina. El incendio dejó daños menores y no se reportan personas lesionadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/08/2025 17:13
18/08/2025 17:13

CULIACÁN. _ Un artefacto explosivo de fabricación casera fue lanzado contra un domicilio ubicado en la colonia Renato Vega Amador, al norte de la capital sinaloense, durante la tarde de este lunes 18 de agosto. El ataque generó un incendio que, pese a su intensidad inicial, dejó únicamente daños materiales menores.

Según los reportes preliminares, los agresores arrojaron una bomba tipo molotov por la ventana principal del inmueble, al que también rociaron con gasolina para avivar el fuego. El hecho se registró alrededor de las 16:00 horas en el cruce de las calles Mina del Pellón Blanco y El Minero.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron al sitio, pero encontraron que el incendio ya había sido controlado y que la vivienda se encontraba deshabitada. La intervención fue breve debido a la baja gravedad del siniestro.

En tanto, personal del Ejército Mexicano desplegó un operativo en la zona para asegurar el perímetro. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se ha identificado a los responsables del ataque.

El inmueble resultó con quemaduras en una parte de la fachada y una manguera dañada por la explosión.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
