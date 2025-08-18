$!Lanzan bomba molotov contra vivienda en Culiacán; no hubo heridos

CULIACÁN. _ Un artefacto explosivo de fabricación casera fue lanzado contra un domicilio ubicado en la colonia Renato Vega Amador, al norte de la capital sinaloense, durante la tarde de este lunes 18 de agosto. El ataque generó un incendio que, pese a su intensidad inicial, dejó únicamente daños materiales menores.

Según los reportes preliminares, los agresores arrojaron una bomba tipo molotov por la ventana principal del inmueble, al que también rociaron con gasolina para avivar el fuego. El hecho se registró alrededor de las 16:00 horas en el cruce de las calles Mina del Pellón Blanco y El Minero.