$!Lanzan explosivo contra expendio de cerveza de la avenida Gutiérrez Nájera, cerca del Malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo atentado con explosivos contra un expendio de cerveza se registró la noche del lunes en negocio ubicado sobre la avenida Gutiérrez Nájera, a tan solo una cuadra del Malecón de Mazatlán.

El ataque se reportó a los cuerpos de emergencia a las 21:50 horas, en un expendio ubicado sobre la avenida Gutiérrez Nájera entre el callejón Aquiles Serdán y la calle Teniente Azueta de la colonia Reforma.

Al parecer, los responsables arrojaron el artefacto explosivo a través de la reja metálica del expendio en mención y de inmediato se generó un potente estallido que arrojó cristales hasta los carriles de la avenida y derribó una puerta de aluminio y generó un incendio al interior del comercio.