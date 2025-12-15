$!Lanzan explosivo contra expendio de cerveza de la avenida Gutiérrez Nájera, cerca del Malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo atentado con explosivos contra un expendio de cerveza se registró la noche del lunes en negocio ubicado sobre la avenida Gutiérrez Nájera, a tan solo una cuadra del Malecón de Mazatlán.
El ataque se reportó a los cuerpos de emergencia a las 21:50 horas, en un expendio ubicado sobre la avenida Gutiérrez Nájera entre el callejón Aquiles Serdán y la calle Teniente Azueta de la colonia Reforma.
Al parecer, los responsables arrojaron el artefacto explosivo a través de la reja metálica del expendio en mención y de inmediato se generó un potente estallido que arrojó cristales hasta los carriles de la avenida y derribó una puerta de aluminio y generó un incendio al interior del comercio.
En cuestión de minutos la zona se llenó de personal y unidades de emergencia; elementos de Bomberos Mazatlán desplegaron mangueras y comenzaron el ataque al fuego, para poder ingresar al expendio y buscar a probables víctimas del ataque.
Tras unos minutos de ataque al fuego, el incendio fue controlado y se descartó que hubiera personas lesionadas.
Policías Municipales, policías de Investigación, Guardia Nacional y de la SSPC conformaron un perímetro de seguridad hasta la llegada del Ministerio Público Federal quien se encarga del peritaje en este tipo de hechos.