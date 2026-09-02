$!Lanzan explosivo contra una vivienda en el Infonavit Jabalíes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un artefacto explosivo fue lanzado al interior de una vivienda en el Infonavit Jabalíes, en Mazatlán. La explosión derribó la puerta y el cancel principal, además de provocar el incendio de algunos muebles. No se reportaron personas lesionadas.
El reporte del estallido se recibió alrededor de las 13:30 horas de este miércoles, en una vivienda ubicada sobre la calle Pablo Macías Valenzuela y el andador Manuel Bonilla, en el Infonavit Jabalíes.
De acuerdo con los primeros informes, un par de hombres llegó hasta la vivienda, rompió el cristal de una ventana y arrojó el artefacto hacia el interior, el cual detonó en cuestión de segundos.
La onda expansiva derribó la puerta principal y el cancel de la vivienda, además de causar daños en los cristales de las ventanas. Tras la explosión también se generó un incendio que alcanzó un colchón y su base de madera.
El fuego fue sofocado por elementos de Bomberos Veteranos, quienes además realizaron labores de remoción de escombros.
La zona quedó bajo resguardo de elementos del Ejército, debido a que se trató de un ataque con un artefacto explosivo.