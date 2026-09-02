$!Lanzan explosivo contra una vivienda en el Infonavit Jabalíes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un artefacto explosivo fue lanzado al interior de una vivienda en el Infonavit Jabalíes, en Mazatlán. La explosión derribó la puerta y el cancel principal, además de provocar el incendio de algunos muebles. No se reportaron personas lesionadas.

El reporte del estallido se recibió alrededor de las 13:30 horas de este miércoles, en una vivienda ubicada sobre la calle Pablo Macías Valenzuela y el andador Manuel Bonilla, en el Infonavit Jabalíes.