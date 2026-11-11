$!Lanzan explosivo contra vivienda en la colonia Francisco Villa de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Hombres que viajaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda de la colonia Francisco Villa, en Mazatlán. No se reportaron personas lesionadas. La explosión se registró alrededor de las 12:50 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Batalla de Tierra Blanca, entre Benjamín Argumedo y Loreto Barraza, en dicha colonia.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores lanzaron un artefacto explosivo de fabricación artesanal hacia la segunda planta de la vivienda, donde se encontraba un hombre. Al percatarse del objeto, este reaccionó y le dio una patada, lo que provocó que terminara estallando a media calle. Tras la explosión no se reportaron personas lesionadas, aunque el estruendo causó temor entre los vecinos de la zona.

Al lugar acudieron elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, así como policías municipales, quienes acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.