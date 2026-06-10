$!Las acusaciones que perseguían a “El Chuta”: fentanilo, armas y vínculos con Los Chapitos

CULIACÁN. _ El pasado 3 de marzo, Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos ante el Distrito Norte de Illinois, en Chicago, de participar durante 10 años en el trasiego de fentanilo y metanfetamina, así como el tráfico de armas para el Cártel de Sinaloa y colaborar con Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”.
Este miércoles 10 de junio, fue encontrado asesinado a balazos y con signos de violencia junto a las letras de acceso a la comunidad Charay, en el municipio de El Fuerte, a la orilla de la carretera Los Mochis-Choix.
Según el documento oficial, sus actividades criminales comenzaron alrededor de 2016 y continuaron “al menos” hasta enero de 2026, concentradas principalmente en el municipio de Ahome.
Las autoridades norteamericanas señalaron que Ibarra Félix asumió el rol de jefe de plaza en Ahome para “Los Chapitos” entre 2017 y mayo de 2025, en el que se encargó de la distribución de narcóticos en dicho municipio, mayoritariamente fentanilo y metanfetamina, mismos que también transportaban hacia los Estados Unidos de América.
Asimismo, se le atribuía liderar un brazo armado conocido como “Fuerzas Especiales del Chuta” (FECH), para brindar seguridad a la facción Guzmán, así como combatir a clanes antagónicos.
Luego, cerca de mayo de 2025, el Departamento de Justicia de EU indicó que “El Chuta” junto a su grupo armado, pasaron a colaborar con Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, con los mismos fines de protección y combate, trasiego de droga en Ahome y hacia Estados Unidos, y suministro de armamento que ofrecía a “Los Chapitos”.