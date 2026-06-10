$!Las acusaciones que perseguían a “El Chuta”: fentanilo, armas y vínculos con Los Chapitos

CULIACÁN. _ El pasado 3 de marzo, Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos ante el Distrito Norte de Illinois, en Chicago, de participar durante 10 años en el trasiego de fentanilo y metanfetamina, así como el tráfico de armas para el Cártel de Sinaloa y colaborar con Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”.

Este miércoles 10 de junio, fue encontrado asesinado a balazos y con signos de violencia junto a las letras de acceso a la comunidad Charay, en el municipio de El Fuerte, a la orilla de la carretera Los Mochis-Choix.

Según el documento oficial, sus actividades criminales comenzaron alrededor de 2016 y continuaron “al menos” hasta enero de 2026, concentradas principalmente en el municipio de Ahome.