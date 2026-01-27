“Las balas están cayendo en las casas”: vecina relata angustia tras reportes de balaceras en Escuinapa

CULIACÁN. _ El sonido de las balas y de explosivos no cesa en Escuinapa. Son horas de enfrentamientos que rompen la tranquilidad de la población.

En la cabecera municipal, algunas escuelas suspendieron clases, en otras se registró baja afluencia, mientras que en los niveles de secundaria y bachillerato padres de familia acudieron por sus hijos ante la situación de riesgo.

En el centro de la ciudad todo parece “normal”, un martes cotidiano; sin embargo, en colonias como Azteca, Roblito, Insurgentes y Loma Bonita, las balas no solo se escuchan, también se sienten.

“Las balas están cayendo en las casas; una me pegó en el tobillo, sentí como una piedra que me golpeaba y era una bala, caliente. Afortunadamente ya no traía fuerza para hacerme daño”, expresó una vecina de la colonia Loma Bonita.

Algunos habitantes de este sector se dirigían a trabajar o a realizar mandados cuando nuevamente se escucharon las detonaciones. Algunos decidieron continuar su camino pese al riesgo, mientras que otros optaron por resguardarse en sus viviendas, sin saber con certeza dónde estar seguros.