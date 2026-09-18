$!Le cae un árbol encima mientras circulaba por el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un árbol de gran tamaño se desplomó la tarde de este viernes sobre la Calzada Insurgentes, en el cruce con José Aguilar Barraza, dejando daños en un automóvil y obligando al cierre de la vialidad, a pocos metros del Palacio de Gobierno.
El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas durante la tormenta que azotó distintos sectores de la ciudad. El ejemplar, debilitado por sus raíces y el reblandecimiento del terreno, terminó por venirse abajo hacia los carriles que conducen de sur a norte.
En ese momento, un Chevrolet Aveo transitaba por el sitio. El conductor, un hombre de aproximadamente 73 años, alcanzó a detener la marcha instantes antes de que el tronco quedara sobre el automóvil.
El peso de la estructura vegetal se concentró principalmente en la zona del cofre y el compartimento del motor, lo que evitó que la parte más pesada alcanzara el habitáculo. El adulto mayor solo sufrió un golpe menor en un hombro y fue valorado por paramédicos de Cruz Roja.
Personal de Protección Civil y elementos de Tránsito Municipal acudieron al punto para atender la emergencia y mantener restringido el paso vehicular mientras se llevan a cabo las maniobras para retirar el árbol.
La zona ya presentaba daños visibles en la banqueta debido al crecimiento de las raíces, condición que, aunada al suelo saturado por la precipitación y las ráfagas registradas durante la tarde, habría favorecido el desplome.
La tormenta también dejó incidencias en otros puntos de Culiacán, entre ellas la caída de árboles, daños en anuncios espectaculares y techumbres de establecimientos, además de automóviles varados y fallas en el suministro eléctrico.