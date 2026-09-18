$!Le cae un árbol encima mientras circulaba por el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un árbol de gran tamaño se desplomó la tarde de este viernes sobre la Calzada Insurgentes, en el cruce con José Aguilar Barraza, dejando daños en un automóvil y obligando al cierre de la vialidad, a pocos metros del Palacio de Gobierno.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas durante la tormenta que azotó distintos sectores de la ciudad. El ejemplar, debilitado por sus raíces y el reblandecimiento del terreno, terminó por venirse abajo hacia los carriles que conducen de sur a norte.

En ese momento, un Chevrolet Aveo transitaba por el sitio. El conductor, un hombre de aproximadamente 73 años, alcanzó a detener la marcha instantes antes de que el tronco quedara sobre el automóvil.