$!Le disparan mientras trabajaba: asesinan a mecánico dentro de su taller en el sector Capistrano

CULIACÁN. _ Un hombre llamado Javier “N”, de 42 años de edad, fue asesinado a balazos dentro de un taller mecánico, en el sector Capistrano al sur de Culiacán.
El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la esquina de la calle José María Velasco y la Calle Mina de Ferrer, cerca de las 14 horas de este 9 de junio.
El occiso fue agredido en el patio trasero de una vivienda, que está habilitada como taller, mientras trabajaba.
Al lugar se movilizaron elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el homicidio en presencia de familiares de la víctima.
El sitio permanece resguardado por militares a la espera de que la Fiscalía General del Estado llegue a desplegar las diligencias.