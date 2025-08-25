$!Le ponen el alto a un civil, lo detienen y le aseguran un arma de fuego en la colonia Villa del Cedro, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre en posesión de un arma de fuego fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Villa del Cedro, en Culiacán. Además del arma, al civil se le fue asegurado un vehículo que en su interior resguardaba ponchallantas.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los efectivos se encontraban realizando recorridos de prevención por las calles de la colonia ya mencionada cuando se toparon con un civil sospechoso a bordo de un vehículo Nissan Versa, el cual realizó una maniobra evasiva al notar la presencia de las autoridades.

Los uniformados le dieron seguimiento y lograron detenerlo en posesión de un arma corta calibre 9 mm. Además, en el interior de la unidad automotriz se localizó una cubeta con 108 puntas de acero, conocidos como ponchallantas.