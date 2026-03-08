$!Le roban y agreden a balazos a un hombre frente a una iglesia del sector La Conquista, al norte de Culiacán

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este domingo 8 de marzo, alrededor de las 17:00 horas, cuando la víctima fue asaltada por un grupo de civiles armados que le arrebataron su motocicleta y lo atacaron a tiros. El despojo se registró frente a una iglesia, en la calle Acueducto de La Aurora, a pocos metros del bulevar Conquistadores.

Un hombre resultó herido de bala luego de ser robado frente a una iglesia y a espaldas de un centro comercial del fraccionamiento La Conquista, al norte de Culiacán.

La identidad de la víctima no ha sido revelada pero es descrito como un varón de aproximadamente 30 años y de complexión robusta.

El hombre logró escapar e ingresó a un supermercado cercano para solicitar ayuda. Personal del negocio lo asistieron y llamaron a la línea telefónica 911 para solicitar la ayuda de la autoridad competente.

Se reporta que presentó una herida de bala en el costado derecho del pecho, además de otra lesión en la parte del rostro.

Efectivos del Ejército Mexicano fueron quienes arribaron al lugar para asegurar el área y colaborar con las investigaciones. Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención a la víctima, quien fue trasladada de inmediato a un hospital.

La escena de los hechos fue acordonada para que personal investigador arribe y realice las diligencias de campo correspondientes.