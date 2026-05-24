Les lanzaron ponchallantas: autoridades aseguran armas y máquinas tragamonedas en Culiacán

CULIACÁN._ Un vehículo con reporte de robo, armas largas, presuntas drogas y máquinas tragamonedas, fueron asegurados por fuerzas federales y estatales tras una persecución registrada en la zona rural de Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este sábado 24 de mayo, las acciones fueron realizadas por personal de la Base de Operaciones Interinstitucional, integrada por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva, junto con corporaciones federales y estatales.

Los hechos comenzaron mientras las autoridades realizaban recorridos motorizados en las inmediaciones de Estación Rosales, donde detectaron varios vehículos cuyos ocupantes emprendieron la huida al notar la presencia de las fuerzas de seguridad.

Durante la persecución, los presuntos responsables arrojaron ponchallantas sobre el camino con la intención de frenar el avance de las autoridades.

El seguimiento continuó hasta la sindicatura de El Tamarindo, donde los elementos localizaron abandonada una camioneta Changan de modelo reciente que contaba con reporte de robo.

Al inspeccionar la unidad, las autoridades aseguraron dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, 11 cargadores para arma larga, un cargador de disco, 431 cartuchos útiles, un casco táctico, tres chalecos tácticos con placas balísticas y un portacargador.

De acuerdo con el informe, de dicha camioneta descendió un hombre que logró ingresar a un inmueble cercano antes de escapar.

Posteriormente, las autoridades inspeccionaron el domicilio y localizaron 336 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, 134 dosis de droga conocida como rosa Tusi, 127 bolsitas con presunta mariguana y cuatro cigarros artesanales.

En el mismo inmueble también fueron aseguradas siete máquinas tragamonedas.

Todos los objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.