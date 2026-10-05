$!Les niegan refugio a estudiantes de la UAS durante balacera en el Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa(UAS) vivieron momentos de riesgo al quedar expuestos tras un ataque armado registrado este lunes 5 de octubre en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, al norte de Culiacán.
Alrededor de las 12:00 horas, un hombre fue privado de la vida a balazos mientras se encontraba al interior de su vehículo, en el estacionamiento de un supermercado del sector. La agresión ocurrió durante un horario de alta afluencia vehicular y coincidente con la salida de alumnos de los planteles educativos de la zona.
Al escuchar las detonaciones de arma de fuego, los jóvenes que esperaban el transporte público corrieron hacia el establecimiento de un club de precios con la intención de resguardarse. Sin embargo, el personal del establecimiento los sacó del lugar argumentando que bajarían las cortinas de protección.
Ante la negativa del personal comercial, el conductor de una ruta del transporte urbano que transitaba por el sitio detuvo la marcha, abordó a los alumnos a la unidad y los trasladó lejos del área del crimen para ponerlos a salvo.
“No se vale a como están las cosas, qué les costaba dejarlos ahí. Todos los muchachos salieron y en el primer camión que se paró se subieron, ni siquiera era el camión de ellos”, narró una madre de familia a Noroeste.