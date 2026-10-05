$!Les niegan refugio a estudiantes de la UAS durante balacera en el Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa(UAS) vivieron momentos de riesgo al quedar expuestos tras un ataque armado registrado este lunes 5 de octubre en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, al norte de Culiacán.

Alrededor de las 12:00 horas, un hombre fue privado de la vida a balazos mientras se encontraba al interior de su vehículo, en el estacionamiento de un supermercado del sector. La agresión ocurrió durante un horario de alta afluencia vehicular y coincidente con la salida de alumnos de los planteles educativos de la zona.