$!Liberan a dos hombres privados de su libertad y detienen a dos presuntos responsables en la Flores Magón, en Mazatlán

El operativo se registró a las 18:00 horas, sobre la calle Azahar, entre las calles Flor de Mayo y Gardenias, donde fue detectada una casa en la que mantenían privados de su libertad a dos hombres.

MAZATLÁN._ Dos hombres que eran mantenidos privados de su libertad fueron liberados y dos presuntos responsables de su retención fueron detenidos en la colonia Flores Magón, en Mazatlán.

Las víctimas son un adulto de aproximadamente 45 años de edad y un menor de edad, que presentaban golpes y síntomas de deshidratación, los cuales fueron liberados por elementos del Ejército y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, en el lugar se logró la detención de dos presuntos responsables de la retención forzada, además se les aseguró un arma corta tipo escuadra y municiones calibre 9 milímetros; los detenidos y lo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

La zona fue resguardada mientras se realizaban las diligencias de ley.