Liberan a dos personas privadas de la libertad en una cuartería de Villa Juárez, Navolato

Pobladores de la comunidad alertaron a militares sobre la presencia de dos hombres raptados en un campo agrícola
Noroeste/Redacción
17/01/2026 16:34
Elementos del Ejército Mexicano rescataron y liberaron a dos personas que se encontraban privadas de la libertad en una cuartería de la sindicatura Villa Juárez, en Navolato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el hecho fue atendido en el campo agrícola “El Pagador”.

Según la versión oficial, los efectivos desarrollaban patrullajes rutinarios cuando fueron alertados por pobladores de dicha comunidad sobre las personas raptadas.

Al acudir, confirmaron que dos hombres estaban privados de la libertad, por lo que les brindaron primeros auxilios y fueron resguardados.

Posteriormente, los presentaron ante la Fiscalía Especializada en Secuestros de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.

