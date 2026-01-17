$!Liberan a dos personas privadas de la libertad en una cuartería de Villa Juárez, Navolato

Elementos del Ejército Mexicano rescataron y liberaron a dos personas que se encontraban privadas de la libertad en una cuartería de la sindicatura Villa Juárez, en Navolato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el hecho fue atendido en el campo agrícola “El Pagador”.

Según la versión oficial, los efectivos desarrollaban patrullajes rutinarios cuando fueron alertados por pobladores de dicha comunidad sobre las personas raptadas.