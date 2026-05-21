Liberan a Omar Chávez en Culiacán tras ser detenido por violencia familiar

Durante dicha audiencia también trascendió que Omar Chávez había sido vinculado a proceso por el delito de violencia familiar.

CULIACÁN. _ Omar Alonso Chávez Carrasco, boxeador e hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez González, quedó en libertad este jueves 21 de mayo luego de que un juez le concediera la suspensión condicional del proceso durante una audiencia celebrada en Culiacán.

La liberación ocurrió apenas un día después de que el deportista fuera detenido por elementos de la Policía Estatal de Sinaloa e ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México, Omar Chávez fue arrestado durante la mañana del miércoles 20 de mayo, alrededor de las 08:53 horas.

Los reportes oficiales señalaron que la detención ocurrió en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, sitio donde también se encuentra ubicado el penal de Aguaruto.