$!Liberan a persona privada de la libertad y detienen a tres armados en Los Ángeles, Culiacán

CULIACÁN. _ Tres civiles fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional durante un operativo realizado en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, donde además fue localizada y liberada una persona que presuntamente se encontraba privada de la libertad.
De acuerdo con el reporte oficial, a los detenidos se les aseguraron armas de fuego, municiones, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo,
Los hechos se registraron mientras los agentes realizaban patrullajes de vigilancia en el sector. Al detectar a un motociclista que realizaba maniobras evasivas, el personal inició un reconocimiento en la zona. Durante el rastreo, los uniformados ubicaron a dos civiles armados que intentaban escapar por las azoteas de las viviendas, lo que obligó a cercar el perímetro.
Al aproximarse al inmueble desde donde iniciaron la huida, los elementos operativos escucharon gritos de auxilio provenientes del interior. En el sitio localizaron a un tercer civil armado y lograron poner a salvo a una persona que permanecía cautiva en el lugar.
En el sitio se aseguraron dos fusiles AK-47, un fusil AR-15, 21 cargadores, más de 600 cartuchos de diversos calibres, tres chalecos tácticos con placas balísticas, 91 artefactos punzocortantes conocidos como ponchallantas y un automóvil Kia Río que contaba con reporte de robo reciente.
Tanto los detenidos como el armamento y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación, mientras que la persona liberada recibió acompañamiento y atención por parte de las autoridades competentes.