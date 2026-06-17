$!Liberan a persona privada de la libertad y detienen a tres armados en Los Ángeles, Culiacán

CULIACÁN. _ Tres civiles fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional durante un operativo realizado en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, donde además fue localizada y liberada una persona que presuntamente se encontraba privada de la libertad.

De acuerdo con el reporte oficial, a los detenidos se les aseguraron armas de fuego, municiones, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo,

Los hechos se registraron mientras los agentes realizaban patrullajes de vigilancia en el sector. Al detectar a un motociclista que realizaba maniobras evasivas, el personal inició un reconocimiento en la zona. Durante el rastreo, los uniformados ubicaron a dos civiles armados que intentaban escapar por las azoteas de las viviendas, lo que obligó a cercar el perímetro.