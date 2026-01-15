$!Liberan a un hombre privado de su libertad en Villa Juárez, Navolato

Un hombre que se encontraba privado de su libertad fue liberado tras recorridos de vigilancia del Ejército Mexicano en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los militares patrullaban la comunidad cuando observaron un vehículo del cual descendieron sus ocupantes y huyeron al notar la presencia de las autoridades.

Los soldados siguieron a los sospechosos y, metros adelante, encontraron el vehículo abandonado, por lo que procedieron a inspeccionarlo, localizando en su interior al hombre privado de su libertad.