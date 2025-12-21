Liberan autopista Mazatlán-Tepic tras bloqueos registrados en Escuinapa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, este domingo, el Grupo Interinstitucional ya liberó la autopista Mazatlán-Tepic, tras los bloqueos registrados en Escuinapa.

“Las labores de remoción en las inmediaciones de la vía de comunicación terrestre continúan, por lo que se invita a circular con precaución y a atender las indicaciones de la Guardia Nacional en ese tramo”, señaló la institución a través de redes sociales.

Además, indicó que continúan los reconocimientos de seguridad por parte de las autoridades en la cabecera municipal de Escuinapa, donde la situación ya está controlada.

“Se pide a la población que atienda las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en despliegue operativo para brindar seguridad”.