Liberan autopista Mazatlán-Tepic tras casi 12 horas de bloqueo en Escuinapa

Tras casi 12 horas, corporaciones de seguridad en Sinaloa liberaron la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, luego de que esta fue bloqueada por sujetos armados durante la mañana del miércoles.

Dicho bloqueo ocurrió en el tramo del kilómetro 180 de dicha vialidad, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Como parte de las acciones tras una jornada de enfrentamientos en el municipio, elementos de seguridad destruyeron artefactos explosivos localizados tras los hechos.

“Las acciones de las corporaciones de seguridad pública se mantienen en el municipio. Del mismo modo, se informa que las últimas detonaciones reportadas corresponden a la destrucción controlada, por parte de las autoridades, de algunos explosivos localizados en el área”, comunicó la SSPE.

Este bloqueo ocurrió como parte de una serie de enfrentamientos reportados desde la mañana de este miércoles en distintos puntos de Escuinapa, partiendo desde la cabecera municipal.

Tras atender el reporte, se registró un saldo preliminar de tres personas asesinadas, dos de ellas calcinadas dentro de vehículos, y al menos seis por heridas por impactos de bala.

Asimismo, se contabilizaron al menos cinco automóviles calcinados como consecuencia de estos hechos.

En las últimas horas, trascendió que el saldo de los hechos habría ascendido a cinco personas sin vida, información que no ha sido confirmada por autoridades.