$!Liberan carreteras bloqueadas en Escuinapa tras operativo de seguridad

CULIACÁN. _ Todos los puntos que habían sido bloqueados en el municipio de Escuinapa han sido liberados y la circulación vehicular fue restablecida, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), tras el operativo desplegado por autoridades de los tres niveles de gobierno.
“La zona está bajo control del Grupo Interinstitucional y se recomienda circular con precaución en los sitios donde se registraron los bloqueos, ya que aún operan grúas y unidades de emergencia”, precisó la dependencia estatal.
Los hechos
Alrededor de las 10:00 horas de este lunes 25 de agosto, se registraron bloqueos simultáneos en todos los accesos al municipio de Escuinapa, lo que provocó el cierre total de la circulación en la carretera libre, la autopista Mazatlán-Tepic y la vía estatal Escuinapa-Teacapán.
Los cierres fueron realizados con tráileres incendiados, mientras que en redes sociales comenzaron a circular reportes ciudadanos sobre detonaciones de arma de fuego y presuntos enfrentamientos en distintos puntos, lo que generó temor entre la población y dejó a decenas de vehículos varados en las carreteras.
De acuerdo con la información, los bloqueos se originaron tras un enfrentamiento armado entre civiles en los límites de los municipios de Escuinapa y Rosario. Minutos después, la llegada de elementos del Ejército Mexicano a la zona habría desencadenado un segundo enfrentamiento, lo que llevó al cierre de varios tramos estratégicos de comunicación en el sur del estado.