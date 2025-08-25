$!Liberan carreteras bloqueadas en Escuinapa tras operativo de seguridad

CULIACÁN. _ Todos los puntos que habían sido bloqueados en el municipio de Escuinapa han sido liberados y la circulación vehicular fue restablecida, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), tras el operativo desplegado por autoridades de los tres niveles de gobierno.

“La zona está bajo control del Grupo Interinstitucional y se recomienda circular con precaución en los sitios donde se registraron los bloqueos, ya que aún operan grúas y unidades de emergencia”, precisó la dependencia estatal.