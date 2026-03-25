Liberan con vida a empresario gasolinero privado de la libertad en Culiacán

CULIACÁN._ El empresario gasolinero Arnulfo “N”, quien fue privado de la libertad el martes en las inmediaciones del templo de La Lomita, en la colonia Guadalupe, en Culiacán, fue localizado con vida, confirmó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado, el hallazgo se llevó a cabo mediante la intervención de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y la Unidad Especializada Antisecuestros, en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional.

La dependencia estatal detalló que la localización del empresario fue resultado de labores de investigación y reconocimiento realizadas por personal ministerial, en conjunto con otras corporaciones de seguridad.

La víctima fue encontrada con vida y en buen estado de salud. Actualmente se encuentra a salvo, recibiendo la atención correspondiente y ya reunida con su familia, informó la autoridad.

El martes 24 de marzo, Arnulfo, de 81 años de edad, fue privado de la libertad cuando circulaba en un automóvil BMW color gris sobre el bulevar Juan Pablo II, cerca del templo de La Lomita.

De acuerdo con la información recabada, hombres armados que viajaban en varios vehículos le interceptaron el paso y lo obligaron a descender de la unidad para llevárselo por la fuerza, hecho que fue reportado por testigos al número de emergencias.

Tras el aviso, elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio, donde localizaron el vehículo abandonado y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.