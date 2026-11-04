Ligan con ‘Los Chapitos’ a detenidos por ataque a militares en Feria Ganadera de Culiacán

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los tres sujetos detenidos como posibles responsables del ataque a balazos contra militares en la Feria Ganadera de Culiacán, estarían ligados al Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa).

De acuerdo con el comunicado de las autoridades federales, los dos hombres y un menor de edad arrestados en el sector Barrancos, serían de una facción de esta organización delictiva.

"Presuntamente vinculados a una célula delictiva de la facción de ‘Los Chapitos’ de la organización del ‘Cártel del Pacífico’, quienes actuaban bajo las órdenes de Víctor Manuel Félix Beltrán N (a) ‘El Vic’, cuñado de Jesús Alfredo Guzmán Salazar N (a) ‘El Alfredillo’, este último es considerado como coordinador logístico de referida organización criminal", detalló el comunicado de Defensa.