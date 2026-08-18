$!Lindsay Dayana lleva nueve días desaparecida en Mazatlán; activan Protocolo Alba

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó el Protocolo Alba tras formalizarse la denuncia por la desaparición de Lindsay Dayana Orozco Mireles, de 18 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 9 de agosto en este puerto.

De acuerdo con el reporte oficial familiares interpusieron la denuncia seis días después de los hechos, Lindsay Dayana fue vista por última vez en un domicilio de la colonia Pradera Dorada V. Desde esa fecha, no se ha tenido comunicación con ella, por lo que las autoridades consideran que su integridad física se encuentra en riesgo y podría ser víctima de la comisión de un delito.

Las señas particulares difundidas para facilitar su localización precisan que la joven mide 1.60 metros, es de complexión mediana, tez morena clara y tiene el cabello mediano, ondulado y de color castaño.

Como rasgo distintivo visible tiene un lunar en el lado izquierdo del labio superior, además de un tatuaje con el nombre “Fausto” en la muñeca derecha, y las figuras de un sol, una luna y una espiral en la parte baja de la espalda.

Al momento de su desaparición, viste una playera color amarillo, pantalón blanco con negro y sandalias.