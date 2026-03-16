$!Llama Escuadrón Acuático a evitar meterse al mar por presencia de Mar de Fondo

MAZATLÁN. _ Ante la presencia del fenómeno natural conocido como Mar de Fondo en las costas del Océano Pacífico mexicano, con oleaje de hasta dos metros de altura, el Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hizo un llamado a la población para evitar meterse al mar en Mazatlán. La alerta se emitió cerca de las 20:00 horas del domingo, pero este lunes continúan las mismas condiciones, por lo que la prohibición de ingresar al mar se mantiene en las playas de este puerto, donde se instalaron banderines rojos que indican peligro. En el comunicado, la SSPM dio a conocer que, debido a la presencia de este fenómeno, las costas del Pacífico mexicano se mantendrán en alerta durante las siguientes 72 horas, al pronosticarse diversos efectos en la zona litoral.

“De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Marina, el oleaje en las costas de Sinaloa podría alcanzar entre 6 y 9 pies de altura, es decir, olas de hasta 2 metros, con una frecuencia aproximada de 15 segundos, situación que favorece la formación de corrientes de resaca que pueden representar un riesgo para los bañistas”, añadió la SSPM.

“Ante estas condiciones, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático reforzarán los recorridos de proximidad social en las playas de Mazatlán con el objetivo de informar y concientizar a los visitantes sobre los riesgos que pudieran presentarse, además de exhortarlos a mantenerse en zonas seguras”.

Agregó que las acciones preventivas también están dirigidas a prestadores de servicios turísticos y marítimos, mientras que las autoridades mantendrán monitoreo constante de las condiciones del mar para informar a la población a través de los canales oficiales.

Personal de dicha agrupación confirmó este 16 del presente mes que se mantiene el fenómeno de Mar de Fondo en las costas de Mazatlán, por lo que se colocaron banderines rojos en las playas para indicar que no se puede ingresar al mar debido al peligro que representan las olas altas y el constante rompimiento de las mismas.