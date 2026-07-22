Llama SSP Sinaloa a prevenir fraudes y extorsiones durante las vacaciones

CULIACÁN. _ Ante el incremento de intentos de fraude y extorsión durante el periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa llamó a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar ser víctima de delitos cometidos a través de redes sociales, llamadas telefónicas y plataformas digitales.

La Dirección de Programas Preventivos señaló que, mediante el programa Seguridad en la Red, mantiene acciones permanentes de sensibilización dirigidas a estudiantes, padres de familia, docentes y adultos mayores para identificar las principales modalidades de engaño.

La directora de Programas Preventivos, María Guadalupe Cázares Gallegos, explicó que en esta temporada es frecuente la difusión de ofertas falsas de viajes, hospedaje, boletos de avión, ventas por internet e incluso empleos, con precios muy por debajo del mercado para atraer a las víctimas y solicitar depósitos anticipados.

Por ello, recomendó verificar que las páginas sean oficiales, confirmar la autenticidad de los proveedores y evitar realizar pagos sin tener certeza de la legitimidad del servicio.

La funcionaria también alertó sobre el aumento de extorsiones telefónicas y secuestros virtuales, en los que delincuentes utilizan herramientas tecnológicas, incluida inteligencia artificial, para clonar voces con pequeños fragmentos de audio y hacer creer a las familias que un ser querido está en peligro con el fin de exigir dinero.

En esos casos, pidió no actuar bajo presión, colgar la llamada, comunicarse directamente con el familiar presuntamente afectado, bloquear el número telefónico y reportar el intento de extorsión a las autoridades.

Asimismo, exhortó a no publicar fotografías, videos o ubicaciones en tiempo real durante los viajes, ya que esa información puede ser utilizada para identificar viviendas desocupadas o recopilar datos personales.

La dependencia también hizo un llamado a madres, padres y tutores para supervisar la actividad de niñas, niños y adolescentes en internet, orientándolos para que no compartan información personal, fotografías o su ubicación con personas desconocidas.

La SSP reiteró que cualquier intento de fraude o extorsión puede reportarse al 911 en caso de emergencias o al 089 para realizar denuncias anónimas.