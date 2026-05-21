Llamada al 089 deja un hombre armado y vehículo asegurado en Villa Bonita, en Culiacán

Un civil armado detenido y un vehículo con reporte de robo asegurado dejó un despliegue por parte del Ejército Mexicano en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán.

Los hechos se desarrollaron tras una llamada anónima al 089, en la que se alertó a las autoridades sobre la presencia de personas con armas de fuego en una casa del sector.

Los militares se aproximaron a la vivienda referida, y al inspeccionar detuvieron a un hombre en posesión de dos armas largas, con 205 cartuchos útiles de diferentes calibres, y siete cargadores para arma larga.

Asimismo, los efectivos decomisaron el vehículo encontrado junto al civil, el cual se confirmó que contaba con reporte de robo.

El detenido, las armas y el resto de los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.