$!Llamas consumen 20 vehículos en un yonke de la 21 de Marzo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un incendio de considerables dimensiones se registró este lunes en un depósito de vehículos usados ubicado en la intersección de la avenida Marina Nacional y Viviano Dávalos, en la colonia 21 de Marzo, al sur de la ciudad. El siniestro dejó como saldo al menos 20 unidades motrices consumidas por el fuego.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las autoridades aún no han determinado las causas que originaron las llamas, por lo que se mantienen abiertas las líneas de investigación para establecer si se trató de un hecho accidental o provocado.