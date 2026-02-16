$!Llamas consumen 20 vehículos en un yonke de la 21 de Marzo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un incendio de considerables dimensiones se registró este lunes en un depósito de vehículos usados ubicado en la intersección de la avenida Marina Nacional y Viviano Dávalos, en la colonia 21 de Marzo, al sur de la ciudad. El siniestro dejó como saldo al menos 20 unidades motrices consumidas por el fuego.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, las autoridades aún no han determinado las causas que originaron las llamas, por lo que se mantienen abiertas las líneas de investigación para establecer si se trató de un hecho accidental o provocado.
El fuego se propagó hacia un predio contiguo con maleza, lo que generó una densa columna de humo negro que fue percibida desde diversos sectores del sur de Culiacán, debido a la combustión de los neumáticos y el material de los vehículos.
Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Veteranos, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar el incendio en su totalidad. También se contó con el apoyo de cuerpos de emergencia y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron el área para facilitar las labores de auxilio.
Este inmueble ya registra antecedentes de incidentes similares meses atrás; en ambos casos, las autoridades confirmaron que no hubo registro de personas lesionadas.