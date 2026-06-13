$!Llega conductor herido a hospital de Culiacán tras ataque armado en la colonia Independencia

La víctima viajaba a bordo de un Toyota Corolla color blanco, acompañado de una mujer, cuando fue agredido y se trasladó en su propio vehículo hacia un hospital de la ciudad, aproximadamente a las 16:30 horas.

CULIACÁN._ Un joven llamado Héctor Guadalupe “N”, de 28 años de edad, resultó con lesiones leves tras ser atacado a balazos durante la tarde de este sábado 13 de junio en la colonia Independencia, en Culiacán.

De manera preliminar se dio a conocer que la víctima no presentó heridas de gravedad, sino lesiones por esquirlas de bala, por lo que se reportó estable.

Por su parte, el vehículo quedó con al menos dos impactos de bala en la carrocería, además que la ventana del asiento del piloto fue destruida por un balazo.

Elementos de la Policía Municipal de Culiacán acudieron como primero respondientes y confirmaron la lesión de la víctima, y elementos del Ejército Mexicano apoyaron con el acordonamiento y resguardo del automóvil afuera del hospital.