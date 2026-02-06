$!Llega personal de la Comisión Nacional de Búsqueda a presunta fosa en El Verde, Concordia

CONCORDIA. _ Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) arribó este viernes al sitio donde fue ubicada una presunta fosa clandestina en las inmediaciones del poblado de El Verde, en el municipio de Concordia.

Fue alrededor de las 12:09 horas cuando, bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional a bordo de dos patrullas, el personal de la CNB llegó al inicio de la brecha que conduce al lugar del hallazgo, en un terreno localizado entre las comunidades de El Verde y Zavala, a aproximadamente 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Concordia.

Los integrantes del organismo permanecieron en las inmediaciones del panteón de la comunidad, en espera de la autorización correspondiente para ingresar a la zona donde se desarrollan las diligencias periciales, a la cual posteriormente tuvieron acceso.