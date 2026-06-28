$!Llegan 300 militares a Culiacán para reforzar operativos contra delitos de alto impacto

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los militares llegaron por vía terrestre y cuentan con adiestramiento especializado para desarrollar operaciones tácticas en áreas urbanas, donde trabajarán de manera coordinada con la Guardia Nacional y el resto de las corporaciones de seguridad.

Un contingente de 300 elementos del Ejército Mexicano arribó este lunes 29 de junio a Culiacán para reforzar las acciones de seguridad y los operativos implementados en la capital sinaloense como parte de la estrategia federal para combatir los delitos de alto impacto.

La dependencia informó que el objetivo del despliegue es fortalecer las tareas de seguridad pública, incrementar la capacidad de reacción de las fuerzas federales e inhibir las actividades de la delincuencia organizada en Culiacán.

Con este nuevo envío, suman mil 100 elementos militares desplegados recientemente en Culiacán. El pasado 14 de junio arribaron otros 500 soldados para fortalecer la estrategia de seguridad y, ese mismo día, fueron concentrados 300 efectivos más en el sector La Conquista para ampliar la vigilancia en la zona norte de la ciudad.

Desde entonces, las fuerzas federales han incrementado los patrullajes y recorridos preventivos en distintos sectores de la capital, en respuesta a los hechos violentos registrados durante las últimas semanas.