$!Llegan 300 militares más a Mazatlán ante repunte de violencia y más de 70 asesinatos

MAZATLÁN. _ Un total de 300 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron la mañana de este martes para reforzar la seguridad en Mazatlán, ante el recrudecimiento de la violencia durante los dos últimos meses en este municipio.

Fue cerca de las 10:45 horas cuando llegaron los primeros elementos al Aeropuerto Internacional “General Rafael Buelna”, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Aproximadamente a las 11:01 horas arribó un segundo avión militar con los demás soldados.