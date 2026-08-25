Seguridad
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Refuerzo militar

Llegan 300 militares más a Mazatlán ante repunte de violencia y más de 70 asesinatos

Este es, al menos, el tercer arribo de personal militar en los últimos dos meses para apoyar en el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán y el sur del estado
Belizario Reyes |
25/08/2026 11:22
25/08/2026 11:22

MAZATLÁN. _ Un total de 300 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron la mañana de este martes para reforzar la seguridad en Mazatlán, ante el recrudecimiento de la violencia durante los dos últimos meses en este municipio.

Fue cerca de las 10:45 horas cuando llegaron los primeros elementos al Aeropuerto Internacional “General Rafael Buelna”, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Aproximadamente a las 11:01 horas arribó un segundo avión militar con los demás soldados.

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En el lugar ya los esperaba personal castrense a bordo de vehículos para trasladarlos a la ciudad.

Este es, al menos, el tercer arribo de personal militar en los últimos dos meses para apoyar en el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán y el sur del estado.

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Y es que, tras la crisis de violencia que comenzó el 9 de septiembre de 2024 en la entidad, Mazatlán y el sur del estado no han sido la excepción.

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Sin embargo, durante los dos últimos meses la violencia se ha intensificado en Mazatlán, donde en ese lapso ya suman más de 70 personas asesinadas y cinco feminicidios.

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