$!Llegan mil militares a Culiacán; suman 2 mil 390 refuerzos del Ejército enviados a Sinaloa

CULIACÁN. _ Un contingente de mil elementos del Ejército Mexicano arribó la mañana de este martes 30 de junio a Culiacán para reforzar las acciones de seguridad en Sinaloa, como parte de la estrategia federal implementada para fortalecer los operativos contra los delitos de alto impacto. Entre el personal desplegado se encuentran 100 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas quienes estarán enfocados en fortalecer los operativos de seguridad que actualmente se llevan a cabo en el estado.

Este grupo especial cuenta con preparación especializada para realizar operaciones rápidas y de alto impacto en áreas urbanas y colaborar estrechamente con la Guardia Nacional, en tareas de seguridad Pública para reducir los delitos de alto impacto en el Estado de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los efectivos llegaron a la entidad a bordo de una aeronave Boeing 727 de la Guardia Nacional, acompañados de vehículos para el transporte de personal y se incorporarán a las operaciones que desarrolla la Novena Zona Militar en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, principalmente en la capital sinaloense y otros municipios considerados prioritarios.

Con la llegada del nuevo contingente, suman 2 mil 390 elementos del Ejército Mexicano enviados a Sinaloa durante junio para reforzar las labores de seguridad.

De acuerdo con registros periodísticos, el despliegue comenzó el 3 de junio con el arribo a Culiacán de 90 integrantes de las Fuerzas Especiales “Murciélagos”. Posteriormente, el 7 y 14 de junio llegaron 500 militares en cada una de esas fechas.

El 29 de junio continuó el reforzamiento con el arribo de 500 elementos del Ejército Mexicano y, ese mismo día, la Novena Zona Militar informó sobre la incorporación de 300 efectivos más para fortalecer los operativos de seguridad.