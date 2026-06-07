$!Llegan otros 500 militares a Sinaloa para reforzar operativos de seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre la llegada de 500 elementos del Ejército Mexicano a Sinaloa, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y fortalecer los operativos contra la delincuencia organizada en la entidad. De acuerdo con el comunicado emitido este 7 de junio, los efectivos arribaron por vía terrestre a la ciudad de Culiacán tras concluir la tercera fase de adiestramiento en el Centro de Adiestramiento Regional de la Tercera Región Militar.







Según la institución, el personal cuenta con capacitación especializada para intervenir en operaciones urbanas, reacción ante emboscadas, combate al narcotráfico, patrullajes, primeros auxilios y apoyo a tareas de seguridad pública en coordinación con la Guardia Nacional y demás corporaciones. El nuevo contingente se suma al despliegue de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que fueron enviados a Sinaloa el pasado 3 de junio desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con la finalidad de fortalecer las acciones operativas que mantiene la Novena Zona Militar en la entidad.





