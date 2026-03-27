Llegó baleado a casa de sus familiares... horas después murió en un hospital de Navolato

NAVOLATO. _ Un vecino de la sindicatura de San Pedro perdió la vida la madrugada de este viernes en un hospital de Navolato, minutos después de haber sido ingresado con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jesús Adrián “N”, de 31 años de edad. De acuerdo con los informes policiales, el hombre llegó por su propio pie a un domicilio de sus familiares para solicitar auxilio tras haber sido atacado.

Sus allegados lo trasladaron de inmediato al área de urgencias; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que recibió en distintas partes del cuerpo, el personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su arribo.

Tras el deceso, elementos de diversas corporaciones preventivas y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para dar fe de los hechos e iniciar las diligencias de ley. El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia antes de ser entregado a sus familiares.