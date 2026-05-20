$!¡Llevaba armas de grueso calibre! Lo detienen en la carretera Navojoa–Los Mochis

AHOME._ Un hombre fue detenido por autoridades federales en posesión de armas de fuego de diversos calibres mientras transitaba sobre la carretera Navojoa-Los Mochis, en este municipio.

De acuerdo con un reporte emitido por el Gabinete de Seguridad, en la acción participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El personal federal instaló un punto de revisión en la citada vía terrestre y procedió a realizar una inspección al automóvil en el que viajaba el civil.