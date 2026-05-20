$!¡Llevaba armas de grueso calibre! Lo detienen en la carretera Navojoa–Los Mochis

AHOME._ Un hombre fue detenido por autoridades federales en posesión de armas de fuego de diversos calibres mientras transitaba sobre la carretera Navojoa-Los Mochis, en este municipio.
De acuerdo con un reporte emitido por el Gabinete de Seguridad, en la acción participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El personal federal instaló un punto de revisión en la citada vía terrestre y procedió a realizar una inspección al automóvil en el que viajaba el civil.
Durante la revisión física de la unidad motriz, los agentes federales localizaron tres armas cortas, dos armas largas, cinco cargadores y 107 cartuchos útiles, además de un teléfono celular.
Tras el hallazgo, tanto el detenido como las armas, los cartuchos y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.