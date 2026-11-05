Llevaba mariguana, cristal y cocaína; lo detienen tras persecución en Villas del Real, al oriente de Culiacán

CULIACÁN. _ Tras una persecución en el fraccionamiento Villas del Real, al oriente de Culiacán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) detuvieron a un hombre de 55 años, a quien presuntamente le encontraron distintas sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

En un comunicado de prensa, la dependencia municipal informó que el detenido fue identificado como José “N”, quien fue interceptado durante recorridos de prevención y vigilancia que los agentes realizaban en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

La SSPyTM no precisó qué originó la persecución, pero señaló que, luego de darle alcance, los policías municipales realizaron una inspección y localizaron una mochila con ocho porciones de hierba verde con características similares a la mariguana, así como 10 cigarrillos con la misma sustancia.

También encontraron 27 bolsitas con una sustancia granulada con características similares al cristal, 49 bolsitas con una sustancia blanca presuntamente cocaína y 7 mil 150 pesos en efectivo.

El hombre y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.